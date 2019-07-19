Коноплянку и Лунина хотят "кинуть": топ-новости украинцев на футбольном рынке

Трансферный рынок в разгаре, национальные чемпионаты уже готовятся к старту, и клубы как раз совершают самые вкусные сделки. И не без украинских "плюшек".

На днях Руслан Малиновский уже порадовал болельщиков мега-переходом в Италию, но на подходе не менее громкие сделки - Евгений Коноплянка искушает "Фенербахче" и "Бешикташ", а Андрей Лунин снова покинет "Реал" Мадрид. OBOZREVATEL рассказывает, кто, куда и почему переходит из украинских игроков и каких сюрпризов ждать от наших звезд.

Новости Зидан пошел на радикальный шаг ради Лунина

Пробежимся по главным вопросам:

- Каким вышел и кого удивил трансфер Малиновского, который стал одним из рекордных для "Аталанты"?

- Зачем "Бешикташ" "мутит воду" в отношениях Коноплянки и "Фенербахче"?

- Куда снова уезжает из "Реала" Андрей Лунин?

- Турецкий клуб хочет пригласить еще одного игрока сборной Украины?

Руслан Малиновский - в чемпионате Италии! Новая страница в истории украинского футбола, когда наш воспитанник попадает в топ европейского футбола. В итоге и сам трансфер вызвал немалый резонанс.

Руслан Малиновский (слева) twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта" таки дожала "Генк" и сторговалась по цене за Малиновского, но Руслан все-равно вышел одним из самых дорогих игроков "бергамаски". Итальянцы заплатили за него 13,7 млн. евро, а выше стоит только трансфер форварда Муриэля (15 млн.) и аренда нападающего Сапаты из "Сампдории" (14 млн.). К тому же, украинцу довольно щедро "насыпали" зарплату в 1 млн. евро, сразу немало повысив игроку статус.

Но с другой стороны трансфер Малиновского у многих вызвал сомнения, что украинцу нет места в основе нынешней "Аталанты". Оснований предполагать это хватает, однако сам уровень игрока и вариативность Гасперини позволяют футболисту и тренеру прийти к "среднему арифметическому". Ну и не зря же перейти в "Аталанту" Руслану советовал сам Андрей Шевченко.

Но если Малиновский уже выдохнул после своей напряженной трансферной саги, то Евгений Коноплянка в самом напряжении. Хотя с рабочей визой уже вопросов не возникает - Турция, а сам футболист заявил, что не поедет в Россию или Китай.

Евгений Коноплянка (слева)

Вот только подписанного контракта все нет и нет. По всей информации, клубную футболку с фамилией Коноплянки уже подготовил "Фенербахче", но вырисовывается картина, что клуб никак не может согласовать цифры что с "Шальке", что с самим игроком. Немцам предложено 3-4 млн. евро, но те якобы хотят 10 (чтобы хоть как-то отбить потраченные на Коноплянку деньги при покупке в "Севилье"). Плюс и сам украинец при переходе в Турцию явно должен пойти на понижение зарплаты - вопрос только, на какое понижение?

Что интересно, в процессе всей "канители" с "Фенербахче" появилась информация о возможном переходе Евгения в "Бешикташ". Хотя ранее сам президент "Орлов" открыто заявил, что годами работал над трансфером Коноплянки, но тот не хотел ехать в Турцию. Не хотел, не хотел, а теперь захотел? Ситуация остается очень туманной, учитывая специфику ведения дел турецких клубов - Коноплянка может переходить в "Фенербахче" (или "Бешикташ") еще месяц, так в итоге и не перейдя.

Неопределенность наступает также и в карьере Андрея Лунина. В очередной раз, по второму кругу - украинец вернулся в "Реал" после аренды, поехал с "галактикос" на сборы, но теперь снова может отправиться в аренду.

Андрей Лунин

"Вратарские" страсти в королевском клубе продолжаются - несмотря на то, что Люка Зидан, сын главного тренера и конкурент Лунина, уже уехал в аренду, в Мадриде остается Кейлор Навас. Колумбиец не особо хочет покидать "Реал", а Зинедин Зидан, похоже, не хочет расставаться с Навасом. Это автоматом подвигает Лунина на место третьего кипера, что категорически не устраивает украинца.

Поэтому выход все тот же - аренда. А тут как раз в "Бетисе" уходит основной голкипер, и севильцы начинают экстренно искать ему замену (хотя вчера "Бетис" уже подписал нового молодого испанского кипера Мартина). Но в "Реале" с Луниным пока взяли паузу - позиции Наваса все еще непонятны до конца, а украинец уже достиг того уровня, что может играть не в сереньком середняке Примеры, а в одном из передовых клубов топ-чемпионата.

А тем временем турки в Стамбуле не дремлют и готовы перетягивать все новых игроков из нынешнего украинского авангарда. Пока "Фенербахче" и "Бешикташ" говорят о Коноплянке, еще один стамбульский гранд "Галатасарай" нацелился на Романа Яремчука.

Роман Яремчук

Как сообщает Sport.ua, "Галасарай" еще зимой делал предложение бельгийскому "Генту", где сейчас играет Роман, но тогда клубы не смогли договориться. Сейчас у турок больше времени и желания усилиться перед Лигой чемпионов, поэтому стамбульцы снова взялись за приглашение Яремчука, склоняя к трансферу как "Гент", так и самого футболиста. Хотя вместе с этим, по сообщениям турецких СМИ, "Галатасарай" уже рассматривает кандидатуру известного колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Чего ожидать в ближайшую неделю?

- Переход Коноплянки уже заслуживает на звание "саги", которая затягивается и наверняка обрастет новыми слухами

- У Лунина появятся новые варианты аренды, и не только из Испании

- Яремчук вызовет интерес не только у "Галатасарая"

Лучшие трансферы украинцев этого лета

- Руслан Малиновский (хавбек, 26 лет): "Генк" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия)

- Александр Караваев (защитник/полузащитник, 27 лет): "Заря" - "Динамо" Киев

- Эдуард Соболь (защитник, 24 года): "Яблонец" (Чехия) - "Брюгге" (Бельгия)

- Сергей Мякушко (полузащитник, 26 лет): "Карпаты" - "Алькоркон" (Испания)

- Андрей Цуриков (защитник, 26 лет): "Александрия" - "Яблонец" (Чехия)

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