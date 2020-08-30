Конфликт Месси и "Бареслоны": Ла Лига сделала официальное заявление

Максим Иншаков Футбол 16:56, 30.08.2020 Обновлено: 16:58, 30.08.2020

Директорат чемпионата Испании выступил с заявлением, в котором разъяснил ситуацию с контрактом футболиста "Барселоны" Лионеля Месси.

По мнению юристов чемпионата, Месси и "Барса" по прежнему связаны договором.

"Контракт в настоящее время действителен и содержит "оговорку о расторжении" [отступные в размере 700 млн евро - прим. ред], применимую к случаю, когда Лионель Месси решит потребовать досрочного одностороннего расторжения контракта в соответствии со статьей 16 Королевского указа 1006/1985 от 26 июня, который регулирует особые трудовые отношения профессиональных спортсменов", – отмечается на сайте Ла Лиги.

26 августа аргентинец отправил в клуб уведомление по бюрофаксу о желании уйти, посчитав, что это автоматически расторгает его контракт с "Барселоной". 30 августа Месси не явился на базу клуба, где игроки сдавали тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонцев о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Накануне отец Месси назвал клуб, в который перейдет его сын.

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