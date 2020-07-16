Клуб ради презентации сбросил футболиста-новичка с самолета

Футбольный клуб "Лорьян", который выиграл Лигу 2 и пробился в элитный дивизион чемпионата Франции, оригинально представил своих новичков.

Медикоманда "Лорьяна" сбросила австрийца Адриана Грбича, который перешел из "Клермона" с самолета, заставив его прыгнуть с парашютом. Игрок обошелся клубу в 9 миллионов евро (еще миллион возможен бонусами).

Представление Кантена Буагара, перешедшего из "Тулузы", получилось не менее эффектным: полузащитник с аквалангом проплыл под водой и вынырнул в порту недалеко от Лорьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, алжирского футболиста Фарида Эль-Мелали, который выступает за французский "Анже", арестовали за эксгибиционизм.

Игрок занимался мастурбацией во дворе своего дома в центре Анже, наблюдая за соседкой с первого этажа. Это заметили другие жители, которые и вызвали полицию. Эль-Мелали уже во второй раз попал в подобную ситуацию.