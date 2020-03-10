Кличко вручил премию "Герои спортивного года-2019": кто получил

Мэр Киева, вице-президент Национального олимпийского комитета Виталий Кличко принял участие в церемонии "Герои спортивного года-2019" и объявил победителей в номинации "Спортивная слава Украины".

Как сообщается на сайте Кличко, ими стали олимпийский чемпион по волейболу (1968 г.), известный спортсмен и тренер Владимир Иванов и олимпийская чемпионка по баскетболу (1976 г.) Наталья Климова.

"Сегодня мы отмечаем достижения наших спортсменов, которые показали высокие результаты продемонстрировали силу духа и свою волю к победе. Вы представляете наше государство! И это очень важно, что благодаря вашим достижениям, вашему успеху поднимается победный украинский флаг и звучит гимн Украины. Вы – настоящая гордость и слава нашей страны!", – сказал во время церемонии Кличко.

kiev.klichko.org

Всеукраинская торжественная церемония "Герои спортивного года" – ежегодный конкурс по определению лучших спортсменов, тренеров, специалистов спорта. Введенная Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта при участии Украинской академии спорта.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

До сих пор почетную награду – статуэтку атлета, держащего на ладони олимпийские кольца, получили более 170 победителей.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США

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