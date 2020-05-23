Кличко рассказал о дедовщине: спортивные итоги 22 мая

Виталий Кличко рассказал о дедовщине в армии, вспомнив, что "ночь была напряженной". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 мая.

Кроме того, домашнюю эротику чемпионки мира слили в сеть хакеры и Ломаченко вызвал новые споры, поддержав УПЦ МП. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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