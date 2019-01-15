Кличко дал однозначный ответ про возвращение в ринг: спортивные итоги 14 января

Владимир Кличко дал однозначный ответ про возвращение в ринг, а Усику предложили новый бой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 января.
Кроме того, побитый Ломаченко боксер выиграл бой эффектным нокаутом в 1-м раунде и знаменитая фитнес-модель вставила огромную грудь и снялась обнаженной. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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