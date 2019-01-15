Кличко дал однозначный ответ про возвращение в ринг: спортивные итоги 14 января

Владимир Кличко дал однозначный ответ про возвращение в ринг, а Усику предложили новый бой. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 января.

Кроме того, побитый Ломаченко боксер выиграл бой эффектным нокаутом в 1-м раунде и знаменитая фитнес-модель вставила огромную грудь и снялась обнаженной. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Возвращение в ринг? Владимир Кличко дал однозначный ответ

"Готовы в любое время": Усику предложили новый бой

Побитый Ломаченко боксер выиграл бой эффектным нокаутом в 1-м раунде

Знаменитая фитнес-модель вставила огромную грудь и снялась обнаженной

Ребров возвращается? Жена тренера намекнула на "Динамо"

Усик выложил совместное видео с женой

УЕФА утвердил "Шахтеру" место проведения матча 1/16 ЛЕ

Экс-президент "Реала" впервые рассказал, почему ушел Зидан

Бой непобедимого украинского боксера завершился необычным результатом

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!