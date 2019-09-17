Исторический матч "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов завершился уникальным результатом

Киевский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" упустил победу в выездном первом матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Киев-Баскет ФИБА

В Австрии подопечные Айнарса Багатскиса, впервые в свое истории сыграв в этом турнире, в напряженной борьбе свели вничью поединок против австрийского "Капфенберга". Табло зафиксировало крайне редкий для баскетбола ничейный счет - 66:66.

Киев-Баскет ФИБА

Весь поединок баскетболисты обеих команд демонстрировали отличную игру в нападении. В третьей четверти австрийцы организовали мощный рывок 9:0, поведя в счете 44:35.

Киев-Баскет ФИБА

В этот момент киевляне продемонстрировали свою волю к победе и смогли не только вернуться в матч, но и выйти вперед. Четвертая десятиминутка стала настоящей битвой нервов, где ни один из клубов не смог вырвать победу.

Киев-Баскет ФИБА

Первый раунд квалификации. Первый матч

Капфенберг Буллс (Австрия) – Киев-Баскет (Украина) – 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)

17 сентября 2019 года. Капфенберг. "Вальферсамхалле"

Капфенберг Буллс: Вуйошевич (31 + 5 подборов + 3 перехвата), Шриттвизер (3), Джереми Джонс (6 + 5 перехватов – 4 потери), Мошик (3 + 5 подборов), Брэкстон (6) – старт; Гамбс (6), Хан (5), Стегняич (2), Сарлия (4 + 6 подборов + 2 блок-шота)

Киев-Баскет: Шеферд (14 – 6 потерь), Крутоус (5), Пустозвонов (6 + 5 подборов), К. Хилл (11 + 6 подборов), Сандул (5 + 7 подборов) – старт; Эдвин (13 – 5 потерь), Тищенко, Петров (3 + 5 подборов), О. Джексон (5), Отверченко (4)

Ответная встреча состоится 20 сентября в киевском Дворце спорта. Начало в 19:00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее баскетбольный клуб "Днепр" из одноименного города стал победителем первого матча за Суперкубок Украины. Встреча в Южном против местного "Химика" завершилась со счетом 63:78.

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