Казахстанского бойца MMA арестовали за призывы к массовым беспорядкам из-за коронавируса

Казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова арестовали за призыв избивать дезинфекторов и стрелять по вертолетам, которые, по его мнению, "распыляют коронавирус".

"Буквально вчера люди снова начали заниматься дезинфекцией, начали травить народ. Поэтому я всех прошу: если увидите этих людей на улице, избивайте их, бейте камнями, палками; а те, кто увидит вертолеты, которые летают и распространяют коронавирус, берите автоматы и стреляйте по ним. Мы как на войне. Если мы остановим одних, то спасем жизни тысячам", – сказал Хамитов в своем обращении.

Как сообщается на Instagram-канале ztb_kz, спортсмен уже успел заявить, что его обращение было лишь шуткой, и он не хотел никого задеть. Он добавил, что не собирался призывать людей к противозаконным действиям.

Отмечается, что ему грозит до трех лет лишения свободы.

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