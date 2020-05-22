Карантин в Украине: Минмолодьспорта разъяснило послабления

Михаил Морозов Спорт 15:00, 22.05.2020

С 22 мая в Украине начинается новый этап выхода из карантина, в рамках которого разрешается проведение спортивных мероприятий согласно рекомендациям МОЗ.

На официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины объясняют, что с 22 мая в спортивных соревнованиях, которые будут проходить без зрителей, могут принимать участие до 50 человек. Если участников мероприятия больше 50, то его проведение возможно только при получении разрешения от МОЗ.

С 1 июня в Украине откроют тренажерные залы, фитнес-центры и ДЮСШ
МК

С 1 июня в стране возобновится работа учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ, ШВСМ), спортивные залы и фитнес-центры (кроме групповых занятий, в которых принимают участие больше 10 человек).

Как сообщал OBOZREVATEL, первым этапом послабления спортивного карантина стало разрешение на проведение тренировок членам украинских национальных сборных.

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Спорт

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