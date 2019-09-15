Капитан "Шахтера" получил страшную травму и был госпитализирован: спортивные итоги 14 сентября

Капитану "Шахтера" спасли жизнь в матче с "Зарей" после страшной травмы, а непобедимый россиянин без шансов проиграл чемпионский пояс.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 сентября.

Кроме того, американец нокаутировал непобедимого россиянина и стал претендентом на титул Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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