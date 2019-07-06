Как у Зеленского: легендарному Тайсону сделали неожиданный подарок в Киеве

Известный американский экс-боксер Майк Тайсон прибыл с визитом в Украину, поучаствовав в мероприятии "Завтрак с чемпионом" от Parimatch.

Среди множества вопросов украинские журналисты не забыли и о недавнем дне рождения "Железного Майка" (30 июня Тайсону исполнилось 53 года), и легенде бокса был вручен подарок - украинская булава.

Майк Тайсон с подаренной ему булавой

Легендарный американец получил настоящую украинскую булаву Богдана Хмельницкого в натуральную величину, которая является одним из символов Украины и атрибутом президента страны.

Тайсон был очень удивлен такому, явно не ожидая поздравления и, тем более, подарка. Боксер отметил, что подобного подарка у него еще не было, и что ему очень нравится в Киеве.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м, будучи одним из самых известных боксеров за всю историю бокса и добыв более 100 побед на ринге. Сейчас легендарный боксер имеет свой бизнес и снимается в небольших ролях кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего визита в Россию Майк Тайсон публично назвал украинского боксера лучшим на планете.

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