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1 марта • обновлено в 10:49
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Кадырова высмеяли за "цирк" вместо боя: спортивные итоги 29 февраля

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Кадыров купил соперника для сына-боксера и стал посмешищем, а российский боксер, выкрикнувший "Слава Украине!", победил нокаутом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 февраля.

Кадырова высмеяли за "цирк" вместо боя: итоги спорта 29 февраля

Кроме того, Усик устроил понты перед украинцами и был высмеян в сети и чемпион мира по велоспорту трагически погиб в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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1.85 Сделать ставку
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Ноттингем Форест
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Ганновер
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Бенфика
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Морейренсе
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VS
Хьюстон Рокетс
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1.92 Сделать ставку
Мемфис Гриззлис
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Победа Лос-Анджелеса с форой в -6,5 очка
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Кливленд Кавальерс
VS
Индиана Пэйсерс
Победа Кливленда с форой в +6,5 очка
1.88 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Тейлор Фриц
Победа Рафаэля Надаля с форой в -5,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Хизер Уотсон
Победа Лейлы Фернандес с форой в -1,0 гейма
1.90 Сделать ставку