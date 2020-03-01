Кадырова высмеяли за "цирк" вместо боя: спортивные итоги 29 февраля

Кадыров купил соперника для сына-боксера и стал посмешищем, а российский боксер, выкрикнувший "Слава Украине!", победил нокаутом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 февраля.
Кроме того, Усик устроил понты перед украинцами и был высмеян в сети и чемпион мира по велоспорту трагически погиб в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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