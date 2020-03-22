Избитая рекордсменка UFC развернула в клинике флаг Украины: спортивные итоги 21 марта

Избитая рекордсменка UFC Марина Мороз развернула в больнице флаг Украины, а Ризатдинова села на шпагат посреди киевского супермаркета
OBOZREVATEL представляет главные спортивные события субботы, 21 марта.
Кроме того, экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса и в США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Избитая рекордсменка UFC Марина Мороз развернула в больнице флаг Украины
Ризатдинова села на шпагат посреди киевского супермаркета
Экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса
В США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной
Эрин Олдрич в подробностях рассказала, как ее насиловал тренер сборной Рембао
В "Аталанте" две смерти от коронавируса
Откровенные фото бывшей гольфистки покорили сеть
Свитолина и Монфис высмеяли панику из-за коронавируса
Нокаут от Фьюри шокировал экс-чемпиона мира
Москвичи украли коврики и винтовки у сборной России по биатлону
Чемпион мира из России оказался актером фильмов для взрослых
О спорте и не только – в нашем Instagram!