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22 марта • обновлено в 10:04
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Избитая рекордсменка UFC развернула в клинике флаг Украины: спортивные итоги 21 марта

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Избитая рекордсменка UFC Марина Мороз развернула в больнице флаг Украины, а Ризатдинова села на шпагат посреди киевского супермаркета

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события субботы, 21 марта.

Побитая боец UFC развернула флаг Украины: итоги спорта 21 марта

Кроме того, экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса и в США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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