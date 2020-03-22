Избитая рекордсменка UFC развернула в клинике флаг Украины: спортивные итоги 21 марта

Избитая рекордсменка UFC Марина Мороз развернула в больнице флаг Украины, а Ризатдинова села на шпагат посреди киевского супермаркета

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события субботы, 21 марта.

Кроме того, экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса и в США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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