"У россиян - пена изо рта": известный комментатор объяснил наказание хорватских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Хорватская федерация футбола должны были как-то отреагировать на видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича в поддержку Украины, но ничего вредного для сборной Хорватии они не сделали.

"ФИФА съехала, и никакая Россия на них надавить не может. Предупредили и все. Так и с Вукоевичем, он же поехал смотреть чемпионат, он там не первое лицо, и не игрок, и не тренер. Так что здесь обошлись "малой кровью", просто надо было отреагировать как-то на это", - сказал в комментарии OBOZREVATEL спортивный журналист и известный комментатор Валентин Щербачев.

По его словам, у российских журналистов "пена идет изо рта" из-за проигрыша их сборной хорватам, поэтому эта ситуация и раздувается.

"Я призываю любителей футбола не переживать за хорватов, они люди с поднятой головой и им на это наплевать, и на то, что там сделала ФИФА. А она, еще раз подчеркиваю, обошлась ничем, ничего вредного для сборной Хорватии не произошло", - добавил Щербачев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский спортивный журналист Дмитрий Егоров оскорбил лидера сборной Хорватии Домагоя Виду и члена делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнена Вукоевича.