Игрок сборной Беларуси призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в стране

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в стране и позволить ее гражданам самостоятельно выбирать свою судьбу.

"Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Я встретил там много прекрасных людей,они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас: не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!" – написал Драгун на своей странице в Instagram.

Он признался, что уже больше недели плохо спит из-за того, что происходит в Беларуси.

"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности,которое разрывало меня изнутри,когда я услышал звуки пыток с Окрестина (изолятор в Минске – Ред.)! Тот беспредел,который творился,не оставил равнодушным ни одного белоруса", – заявил футболист.

Станислав Драгун написал обращение в связи с протестами в Беларуси Instagram Станислава Драгуна

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