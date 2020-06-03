"Иду уничтожать": Алиев вызвал на бой российского комментатора Андронова

Михаил Морозов Спорт 10:40, 3.06.2020

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который недавно дебютировал в боксерском ринге, бросил вызов российскому комментатору Алексею Андронову.

"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро, в новом выпуске, я вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов – м*скаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", – сказал Алиев в новом выпуске на своем YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев вызвал на бой Алексея Андронова
YouTube

Напомним, что Андронов несколько раз публично высказывался о бывшем полузащитнике "Динамо", рассказав о расистской выходке с его участием и о том, как Александр "слил в унитаз" экс-тренера киевской команды Юрия Семина.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы лучшие моменты первого боя Алиева, в котором он встречался с актером и моделью Никитой Вакулюком.

Комментировать
Спорт

Смотрите также

ЕС и Британия вслед за Канадой выступили против возвращения России в G7

"Гражданская война": Fashion-директор Vogue Ukraine оскандалилась с высказыванием об Украине

ФСБ обнародовала видео похищения и допроса украинского воина в Крыму: в ВСУ заявили о фейке

Пытал военных ВСУ: в Мариуполе поймали террориста из "группы Безлера"

В Украину под видом пиджаков завозят тонны контрабанды: как раскрыли масштабную аферу