Звезды НХЛ устроили боксерский поединок во время матча

Нападающий "Вегаса" Райан Ривз избил своего соперника в матче Национальной хоккейной лиги против "Рейнджерс". Жертвой 31-летнего канадца стал защитник Адам Макуэйв.

Инцидент произошел в третьем периоде поединка, который состоялся 9 ноября. После очередной атаки, пока рефери отвлекся на запасных игроков, хоккеисты отбросили клюшки и застыли в боксерской стойке, готовясь нанести удар. Затем спортсмены начали тянуть друг друга за форму и наносить сокрушительные удары. Два тяжеловеса потеряли свои шлемы, однако не могли остановиться, пока Ривз не завалил своего соперника на лед и не начал добивать его. В ситуацию вмешались судьи, которым не без труда удалось растащить игроков.

Матч завершился победой "Вегаса" со счетом 4:2. Участники драки кроме инцидента полезными действиями в игре отметиться не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Сент-Луис Блюз" Роберт Бортуццо отметился невероятным голом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Флориды (4:3), защитник, выбрасывая шайбу в зону соперника, попал от борта в судью. Шайба, отскочив от рефери, полетела в угол ворот. Вратарь "Флориды" не ожидал этого и не смог поймать снаряд.