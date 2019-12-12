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12 декабря • обновлено в 14:27
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Звездный хоккеист из России признался в любви к США

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Звезда российского хоккея и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что любит США и считает их своей второй родиной.

"Да, я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Неважно, кто ты: русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится", – цитирует Овечкина агентство Eurosport.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

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Он также добавил, что свои "самые хорошие моменты" он пережил именно в Соединенных Штатах.

"Я родился и вырос в России, впоследствии приехал сюда, прожил уже почти 15 лет, пережил самые хорошие моменты", – добавил хоккеист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Овечкин отправил главного судью матча НХЛ в больницу, сильно толкнув его в спину.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
США Вашингтон
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