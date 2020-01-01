Звезда сборной России "зарубил" клюшкой по шее соперника

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился грязным поступком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

В конце третьего периода началась драка с участием Малкина, Пажо и ещё одного форварда "Оттавы" Брэди Ткачука. В какой-то из моментов Малкин рубанул Жана-Габриэля по шее клюшкой.

Sens/ Penguins ends with a Tkachuk/ Malkin scrum and Malkin whacking Pageau with his stick pic.twitter.com/J21lZkEtST — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 31, 2019

Малкин оштрафован на $5 тыс. Пажо также был оштрафован, но на меньшую сумму - $2,5 тыс.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Малкин год назад стал зачинщиком драки во время очередного матча его "Питтсбурга" в регулярном чемпионате НХЛ. Потасовку окрестили самой дорогой в истории лиги,

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