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1 января • обновлено в 14:38
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/ Новости хоккея

Звезда сборной России "зарубил" клюшкой по шее соперника

1.1т
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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился грязным поступком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

В конце третьего периода началась драка с участием Малкина, Пажо и ещё одного форварда "Оттавы" Брэди Ткачука. В какой-то из моментов Малкин рубанул Жана-Габриэля по шее клюшкой.

Малкин оштрафован на $5 тыс. Пажо также был оштрафован, но на меньшую сумму - $2,5 тыс.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Малкин год назад стал зачинщиком драки во время очередного матча его "Питтсбурга" в регулярном чемпионате НХЛ. Потасовку окрестили самой дорогой в истории лиги,

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Персона
Евгений Малкин
Место
США
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Зарубил?))) Вы бы уже тогда видео не размещали...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу... за это ему можно не только клюшкой по шее...)))
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