Звезда сборной России "зарубил" клюшкой по шее соперника

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился грязным поступком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

В конце третьего периода началась драка с участием Малкина, Пажо и ещё одного форварда "Оттавы" Брэди Ткачука. В какой-то из моментов Малкин рубанул Жана-Габриэля по шее клюшкой.

Sens/ Penguins ends with a Tkachuk/ Malkin scrum and Malkin whacking Pageau with his stick pic.twitter.com/J21lZkEtST