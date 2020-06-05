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5 июня • обновлено в 22:48
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Звезда сборной России ответил "негодяям и подхалимам" за осуждение критики РФ

2.7т
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Звезда сборной России по хоккею Артемий Панарин, который неоднократно критически высказывался о ситуации в РФ, обратился к своим недоброжелателям.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" отреагировал на слова некоторых болельщиков, которые обвинили Артемия в нелюбви к родной стране.

Артемий Панарин

Артемий Панарин

"Всем привет, хотел немножко прояснить свою гражданскую позицию. Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставить в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по поводу этого. На самом деле наши желания схожи с желаниями подавляющего большинства жителей страны. Это счастье наших родных и близких и, если это вообще когда-нибудь будет возможно, всех жителей нашей страны", – цитирует Панарина "Спорт-Экспресс".

Отметим, что ранее Панарин высмеял отсутствие смены власти в России, раскритиковав президента Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный российский пропагандист Владимир Соловьев показал приемы бесконтактного боя.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Артемий Панарин
Тег
сборная России по хоккею
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