Звезда российского хоккея оконфузился в НХЛ

Российский хоккеист, звезда команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал впросак в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (5:2) на выезде.

Россиянин опоздал на третий период встречи, выйдя из раздевалки слишком поздно. Загвоздку с появлением форварда "Столичных" отметил один из болельщиков в Twitter.

Loooool Ovechkin just missed 4:15 of the third period cuz he was late 😂 just chilling there and his teammates all hit their sticks to cheer his arrival into the game when play finally stopped pic.twitter.com/uMW2JFyXzf — Ninakix (@chokerzLOL) 4 декабря 2019 г.

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Овечкин пропустил чуть больше четырех минут, а когда он все же вернулся на площадку, партнеры по команде отметили его возвращение ударами клюшек по льду. По информации The Washington Post, опоздание российского нападающего было связано с поломкой конька – Овечкин сломал его во время разминки перед периодом.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из владельцев и промоутер крупного московского ночного клуба рассказал, как организовывал вечеринки для Александра Овечкина в столице России. При этом о самом спортсмене у него сложилось не самое хорошее впечатление.

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