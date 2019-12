Звезда российского хоккея оконфузился в НХЛ

Российский хоккеист, звезда команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал впросак в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (5:2) на выезде.

Россиянин опоздал на третий период встречи, выйдя из раздевалки слишком поздно. Загвоздку с появлением форварда "Столичных" отметил один из болельщиков в Twitter.

Loooool Ovechkin just missed 4:15 of the third period cuz he was late 😂 just chilling there and his teammates all hit their sticks to cheer his arrival into the game when play finally stopped pic.twitter.com/uMW2JFyXzf