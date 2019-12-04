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4 декабря • обновлено в 11:22
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Звезда российского хоккея оконфузился в НХЛ

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Российский хоккеист, звезда команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал впросак в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (5:2) на выезде.

Россиянин опоздал на третий период встречи, выйдя из раздевалки слишком поздно. Загвоздку с появлением форварда "Столичных" отметил один из болельщиков в Twitter.

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Овечкин пропустил чуть больше четырех минут, а когда он все же вернулся на площадку, партнеры по команде отметили его возвращение ударами клюшек по льду. По информации The Washington Post, опоздание российского нападающего было связано с поломкой конька – Овечкин сломал его во время разминки перед периодом.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из владельцев и промоутер крупного московского ночного клуба рассказал, как организовывал вечеринки для Александра Овечкина в столице России. При этом о самом спортсмене у него сложилось не самое хорошее впечатление.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
США Сан-Хосе
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Это днище
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К Денис
К Денис
ОбСозз, а вы знаете что такое просак?)))))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Хоть что то про Великую Восьмерку написали. Правда забыли про то что матчем раньше Великий снайпер всех времен и народов установил очередные рекорды)
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