Звезда НХЛ покончил жизнь самоубийством

Легендарный канадский хоккеист Грег Джонсон, сыгравший почти в 800 матчах НХЛ, покончил жизнь самоубийством в возрасте 48-ми лет.

Как сообщила полиция, рядом с телом был обнаружен пистолет и стрелянная гильза. О причинах смерти неизвестно, поскольку Джонсон не оставил предсмертной записки.

Грег Джонсон

Новости Трехкратная чемпионка мира совершила самоубийство

Форвард провел в НХЛ 13 сезонов и большую часть карьере отыграл за клуб "Нэшвил Предаторз", где четыре года был капитаном.

Кроме этой команды хоккеист выступал за "Детройт Ред Уингз", "Питтсбург Пингвинз" и "Чикаго Блэкхокс". По системе гол+пас Джонсон набрал 369( 145+224) очков.

В составе сборной Канады завоевал серебряные медали на Олимпиаде-94 в норвежском Лиллехаммере.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист клуба итальянской Cерии D "Туттокуойо" Федерико Дзини застрелил свою бывшую девушку Элизу Амато, после чего совершил самоубийство.

Трагедия случилась в окрестностях Пизы, недалеко от дома Амато, куда спортсмен приехал, чтобы уговорить ее снова сойтись. После того, как Дзини получил очередной отказ, он застрелил несчастную, сообщает Football Italia.

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