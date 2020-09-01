Знаменитый тренер умер из-за варикоза

Бывший наставник сборной Чехии по хоккею Милош Ржига умер в возрасте 61 лет.

Кончину специалиста, который в качестве главного тренера дважды выигрывал чемпионат Словакии (2002, 2005), а также становился вице-чемпионом КХЛ (2010), подтвердил его сын Милош.

"Это неописуемый шок для всех. Нас покинул такой большой и великий человек с огромным сердцем", - цитирует Милоша isport.blesk.cz.

18 августа Милоша госпитализировали в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Со временем его состояние здоровье резко ухудшилось.

По информации "СЭ", Ржига умер от варикоза — расширения вен, которое затем перетекло в тромбофлебит. Незадолго до смерти тренер перенес коронавирус.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, личный тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался в Абакане в возрасте 55 лет от последствий коронавирусной инфекции.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!