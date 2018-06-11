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Лучший хоккеист России "кинул" Путина и страну

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Российский хоккеист Александр Овечкин, который является создателем движения "Putin Team" в поддержку президента РФ Владимира Путина, не намерен возвращаться на родину по окончании его контракта с "Вашингтон Кэпиталз".

Об этом сообщил официальный представитель хоккеиста Дэвид Керанс, пишет Рамблер/спорт.

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По словам Керанса, Александру незачем "бросать карьеру в США и начинать ее в России, по сути, с нуля".

Ови панирует быть со столичной командой настолько долго, насколько ему позволит физическое здоровье.

Керанс также отметил, что никто не вправе вменять россиянину измену или выступать в его адрес с подобными обвинениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Овечкина впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
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