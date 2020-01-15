Жену легендарного российского голкипера зарезал ее старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России завершили расследование убийства жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.

В ходе следственных действий подтвердилась версия, что преступление совершил старший сын звездного хоккеиста - Максим Соколов-младший. 18-летний молодой человек страдает от психического заболевания и в момент трагедии находился в невменяемом состоянии.

Максимы Соколовы старший и младший

"Убийца взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери, причинив ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что юноше также предъявили обвинения в покушении на убийство двух лиц — Максим Соколов-младший пытался зарезать и задушить младшего брата.

"После убийства матери он зашел в спальню 15-летнего брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом в область жизненно важных органов, от большей части из которых несовершеннолетний уклонился, а также пытался его задушить. Подросток оказал активное сопротивление нападавшему, выбежал из дома и обратился за помощью к соседям", — сказано в тексте пресс-релиза.

Теперь дело направлено в суд. Из-за того что обвиняемый страдает от психического заболевания и нуждается в лечении, государственный обвинитель будет требовать для него принудительную медицинскую помощь в специализированном стационаре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области РФ была убита супруга вице-чемпиона мира по хоккею Максима Соколова Ирина. 45-летней женщине перерезали горло.

Кроме того, с тяжелыми ранениями в области груди и шеи был обнаружен 18-летний Максим Соколов-младший, который изначально считался подозреваемым в убийстве и попытке самоубийства.

Следственный комитет России 14 июня обнародовал видео с места убийства Ирины Соколовой.

15-летний сын Соколовых Арсений заявил, что его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

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