Железный человек украинского хоккея съел луковицу в прямом эфире

18 апреля, на Youtube-канале УХЛ второй раз за два дня в битве "вне спортивных площадок" вновь сошлись хоккей и баскетбол - на этот раз честь своих видов спорта отстаивали защитник ХК "Кременчук" Александр Боевых и форвард БК "Черкасские Мавпы" Александр Кобец.

Не выходя из дома, спортсмены не только померились силами и определили сильнейшего, но и пообщались с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также спортсмены проверили свою эрудицию и сразились в знании фильмов и мировых звезд.

В ходе баттла Александр Боевых кинул вызов своему оппоненту и съел в прямом эфире целую луковицу, даже не скривив лицо:

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