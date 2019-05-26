"Заталкивать с мясом": названа причина поражения сборной России на чемпионате мира по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев считает, что причина поражения от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии в отсутствии голов.

"Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу с мясом в ворота. Тактика мелкого фола от финнов не выводила из равновесия, знали, что так будет. Хоккея в исполнении сборной Финляндии было мало, но они выиграли, они молодчики. Тяжело сказать, в чём главная ошибка сборной России. Надо подумать и понять это. Мы принимали сложные решения? Голы не шли, потому и усложняли. Не скажу, что наша система не подходит в играх против финской. Просто они играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а издалека вратарь все ловил. Вроде были отскоки и добивания, но не забили", — цитирует хоккеиста Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

Во втором полуфинале Канада легко расправилась с Чехией, выиграв с разгромным счетом 5:1.

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