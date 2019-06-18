Бывший американский хоккеист Терри Джей Гальярди рассказал о том, как играл в российском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Одна из команд называлась "Нефтехимик". Это в Нижнекамске — городе, о котором никто никогда не слышал, он входит в топ три дыр в КХЛ. Но они платили больше других, и кроме зарплаты там были сумасшедшие бонусы за победы и очки. Я в такой заднице мира никогда в жизни не был! Чувствуешь себя зомби", — рассказал Гальярди в подкасте Spittin' Chiclets.

Хоккеист также рассказал историю о своей травме. По словам Гальярди, чтобы он смог отыграть матч с травмированным запястьем, ему сделали укол и при этом занесли инфекцию.

"Оказалось, что мне занесли инфекцию в бедро, когда делали укол в ягодицу. Это был не стафилококк, а какая-то странная инфекция, которой можно заразиться только через укол. Пришлось посидеть на жестких антибиотиках, потом спорить с клубом о размере последней зарплаты. Агент сказал, что я должен приходить на арену каждый день, светить лицом, и тогда мне заплатят. Я целый месяц ходил на арену, потом вернулся домой, и мне перевели последнюю зарплату", — отметил Гальярди.

Ранее канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.

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