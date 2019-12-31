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31 декабря • обновлено в 15:45
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За маску Путина: российский хоккеист рассказал о грязи из РФ

1.8т
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Российский хоккеист английского "Шеффилда" Николай Лемтюгов разозлил своих соотечественников, надев маску с лицом президента РФ Владимира Путина после одного из матчей.

Как сообщает Eurosport, хоккеист стал лучшим игроком поединка против "Манчестера", сделав хет-трик, и, по традиции, должен был повеселить болельщиков после его окончания. Лемтюгов надел маску Путина, чем вызвал бурные аплодисменты среди фанатов команды.

Николай Лемтюгов в маске Путина

Николай Лемтюгов в маске Путина

БезФормата

Хоккеист рассказал, что в Англии всем понравилось его мини-шоу, а в России были возмущены его действиями. Он до сих пор получает множество оскорбительных сообщений в Instagram с текстом "Ты ***** [мурло], как ты мог надеть маску Путина", но никак на них не реагирует.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Путина высмеяли из-за участия в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве.

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Персона
Владимир Путин
Место
Англия Шеффилд
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одно паРРашное дерьмо нацепило на себя морду другого дерьма. Стадо скота из-за пАребрика воет. Нам зачем подобная "новость"? Разбираться в сортах дерьма противно!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские пользователи сети восхитились Николаем Лемтюговым! Красава...Молодец, нам бы такого президента...пишут украинцы)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, ты, скот помойный, за себя отвечай. Тебя никто не уполномочил писать за Украину. Пшел, мусор паРРашный!
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