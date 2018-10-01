Второе поражение чемпиона: обзор 5-го тура УХЛ

30 сентября завершился пятый тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого МХК "Динамо" в матче против белоцерковцев добыло первую победу в текущем сезоне, "Днепр" в Киеве обыграл "Ледяных Волков" и выиграл пятый матч кряду, а "Донбасс" на выезде уступил кременчужанам.

МХК "Динамо" – "Белый Барс" 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)

В этом матче, можно сказать, "динамовцы" выложились по полной. После четырёх проигранных поединков со старта чемпионата, харьковчане, да и харьковские болельщики, очень соскучились по вкусу победы и в пятом туре УХЛ, во многом благодаря командной самоотдаче, команда Александра Сеуканда заработала свои заслуженные три очка.

Отметим, что для "Белого Барса" победа над харьковским клубом в первом туре Украинской хоккейной лиги так и осталась единственной для команды из Белой Церкви.

"Ледяные Волки" – "Днепр" 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Второй тур подряд херсонцы не устают удивлять своей слаженной и результативной игрой в большинстве – сначала две шайбы в неравных составах с дончанами, а теперь три в поединке против киевской команды. На данный момент херсонцы обладают вторым местом по заброшенным шайбам в большинстве, реализуя каждое третье удаление противника. Первые в этом топе кременчужане, у которых 50% реализации большинства.

Что касается очной встречи "Ледяных Волков" и "Днепра", то по ходу поединка можно было уверенно говорить, что киевляне наконец-то начали кусаться и давать бой противнику, а не просто играть роль доганяющих. Да, реализация моментов у подопечных Николая Сидорова пока что оставляет желать лучшего, но факт остаётся фактом – "Волки" нашли свою игру и дальше будут стараться только наращивать свои результаты.

"Кременчук" – "Донбасс" 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Тур в Кременчуге закрыли действующие вице-чемпион и чемпион минувшего розыгрыша УХЛ "Кременчук" и "Донбасс". Этот поединок может по праву считаться одним из самых насыщенных в этом туре. В напряжённом матче дончане уступили принципиальному сопернику из Кременчуга со счётом 3:4, но ни на секунду не уступали в борьбе своему оппоненту.

В драматичном матче кременчужане смогли дважды вырваться вперёд, а потом и вовсе увеличить разрыв до двух шайб. Именно этот аспект скорее всего и не позволил донецкому клубу в дальнейшем отыграться – у "Донбасса" просто не хватило сил и времени, после заброшенной на последних секундах шайбы от Севастьяна Карпенко, сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Отметим, что это поражение стало вторым подряд для дончан – до этого донецкий клуб дома уступил новичку чемпионата херсонскому "Днепру". Кременчужане, в свою очередь, выиграли четыре поединка из пяти со старта нового сезона.

На данный момент турнирная таблица третьего розыгрыша УХЛ выглядит таким образом:

Напомним, что шестой тур УХЛ пройдёт уже 3 и 4 октября. 3 октября в 17:50 "Кременчук" впервые сыграет с херсонской командой, а 4 октября в 18:30 одновременно сыграют МХК "Динамо" с "Донбассом" в Харькове и "Белый Барс" с "Ледяными Волками".