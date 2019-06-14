Всю семью: стали известны новые подробности жуткого убийства в семье легенды российского хоккея

Сын легендарного российского хоккейного вратаря Максима Соколова готовил ритуальное убийство всей семьи.

Об этом во время допроса рассказал второй сын вице-чемпиона мира 2002 года Арсений, передает Telegram-канал "Mash на мойке". По его словам, накануне около часу дня в его комнату на втором этаже коттеджа зашел старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Сначала он стал его душить, а потом попытался ударить ножом.

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Арсению удалось выбить нож ногой и убежать к соседям. Вооружившись двумя ножами, парень вместе с соседом вернулись обратно, где обнаружили мертвую Ирину Соколову. После этого Соколов-младший ударил брата в грудь и в шею. Он утверждает, что Максим говорил о ритуальном убийстве себя и всей семьи еще неделю назад.

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