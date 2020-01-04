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4 января • обновлено в 21:42
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Вратарь НХЛ совершил "сейв скорпиона"

Вратарь НХЛ совершил "сейв скорпиона"
Поединок завершился со счетом 2:1
1.1т Читать материал на украинском

Российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский совершил "сейв скорпиона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".

В первом периоде Василевский отразил бросок нападающего соперника Макса Доми, который бросил шайбу в пустой угол. Вратарь сгруппировался и отбил бросок поднятой ногой. В социальных сетях действия российского хоккеиста назвали "сейвом скорпиона".

Матч завершился победой "Тампы" со счетом 2:1. Василевский был признан первой звездой матча.

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Украинский футболист забил супергол "ударом скорпиона"

Как сообщал OBOZREVATEL, черногорский футболист питерского "Зенита" Лука Джорджевич забил невероятный гол в матче 12-го тура чемпионата России. 24-летний нападающий отметился "ударом скорпиона" в игре за тульский "Арсенал", где выступал в аренде.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
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