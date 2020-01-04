Вратарь НХЛ совершил "сейв скорпиона"

Российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский совершил "сейв скорпиона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".

В первом периоде Василевский отразил бросок нападающего соперника Макса Доми, который бросил шайбу в пустой угол. Вратарь сгруппировался и отбил бросок поднятой ногой. В социальных сетях действия российского хоккеиста назвали "сейвом скорпиона".

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Scorpion save from Andrei Vasilevskiy robs Max Domi

🎥 @TSN_Sports pic.twitter.com/oHs650rNdo — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 3, 2020

Матч завершился победой "Тампы" со счетом 2:1. Василевский был признан первой звездой матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, черногорский футболист питерского "Зенита" Лука Джорджевич забил невероятный гол в матче 12-го тура чемпионата России. 24-летний нападающий отметился "ударом скорпиона" в игре за тульский "Арсенал", где выступал в аренде.

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