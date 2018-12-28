Вратарь на полевого: российские хоккеисты устроили побоище во время матча — эпичное видео

Игроки московского "Динамо" и китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" устроили массовую драку во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Инцидент произошел в середине второго периоды при счете 1:1, а зачинщиками потасовки выступили российские хоккеисты. В одном из эпизодов нападающий москвичей оттолкнул голкипера гостей и тот оказался на льду. Игроки "Куньлуня" тут же налетели на обидчика своего партнера, в результате чего на площадке вспыхнула массовая драка.

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

Самым эпичным моментом стало выяснение отношений между стражем ворот китайцев и полевым игроком динамовцев. "И вратарь – вратарь! – с полевым игроком. Мама дорогая, что творится у нас на льду!" – эмоционально отреагировал комментатор матча.

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь" Сайт МХЛ

Отметим, что игра завершилась разгромной победой "Динамо" – 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве скончался легендарный хоккеист сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.