МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

Вратарь на полевого: российские хоккеисты устроили побоище во время матча — эпичное видео

1.2тЧитать материал на украинском

Игроки московского "Динамо" и китайского "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" устроили массовую драку во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Инцидент произошел в середине второго периоды при счете 1:1, а зачинщиками потасовки выступили российские хоккеисты. В одном из эпизодов нападающий москвичей оттолкнул голкипера гостей и тот оказался на льду. Игроки "Куньлуня" тут же налетели на обидчика своего партнера, в результате чего на площадке вспыхнула массовая драка.

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

Новости
На хоккее хит "Песняров" выдали за гимн Беларуси

Самым эпичным моментом стало выяснение отношений между стражем ворот китайцев и полевым игроком динамовцев. "И вратарь – вратарь! – с полевым игроком. Мама дорогая, что творится у нас на льду!" – эмоционально отреагировал комментатор матча.

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

драка в матче "Динамо" – "Куньлунь"

Сайт МХЛ

Отметим, что игра завершилась разгромной победой "Динамо" – 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве скончался легендарный хоккеист сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.

Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги