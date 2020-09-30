Вратарь "Донбасса" совершил невероятный сэйв в плей-офф УХЛ

Вратарь "Донбасса" Алексей Трифонов совершил невероятный сэйв в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф УХЛ против херсонского "Днепра", но не смог уберечь команду от поражения (2:3).

В первом дополнительном периоде при счете 2:2 форвард "днепрян" Евгений Гасников обыграл голкипера и был готов отправить шайбу в сетку пустых ворот, но Трифонов сумел в последний момент словить игровой снаряд.

Несмотря на старания хоккеиста "Донбасса", во втором овертайме херсонский клуб забил решающую шайбу и сравнял счет в серии – 2:2. Пятый поединок между командами состоится в четверг, 1 октября. Победитель этой пары в финале сыграет "Кременчугом", который разгромил "Белый Барс" со счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем матче "Донбасс" одолел "Днепр", также забив решающий гол в овертайме.