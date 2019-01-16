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Впервые в истории: украинки вышли на чемпионат мира по хоккею

1.2тЧитать материал на украинском

Женская сборная Украины вышла на чемпионат мира по хоккею. Созданная в 2018 году команда впервые в истории приняла участие в отборе на первенство планеты.

Наши девушки сумели успешно квалифицироваться в финальную часть соревнований в Дивизионе IIB.

Путевку на чемпионат мира украинкам обеспечила победа над бельгийками. Перед последним матчем против аутсайдера группы – Гонконга наша сборная находится на первом месте, опережая Бельгию на три очка.

Женская сборная Украины по хоккею

Женская сборная Украины по хоккею

iihf.com

Новости
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Даже поражение в заключительной встрече не сможет отобрать у украинской сборной первое место, так как по очным встречам наши девушки опережают вторую команду.

Впервые в истории: украинки вышли на чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IIB состоится с 1 по 7 апреля в Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по волейболу успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы-2019 и досрочно пробилась в финальную часть соревнований.

Впервые с 1997 года наша страна будет представлена мужской и женской национальными командами на континентальном первенстве.

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