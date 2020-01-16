Владимир Трошкин - чемпион юношеских Олимпийских игр

Успехом украинских хоккеистов завершился хоккейный турнир 3х3 зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

По итогам соревнований в финале сошлись команды в состав которых вошли двое юных украинцев. Владимир Трошкин играл за "зеленых", Денис Пасько - за "красных".

Со счетом 10:4 победу одержали "зеленые". Владимир Трошкин стал чемпионом юношеских Олимпийских игр, а Денис Пасько получил звание вице-чемпиона.

Владимир Трошкин начинал обучение хоккею в Донецке в детско-юношеской спортивной школе ХК "Донбасс". В 2015 году папа Владимира Андрей рассказывал пресс-службе дончан о хоккейной истории их семьи:

"В хоккей мы попали удивительно просто: подходило к концу строительство Ледовой арены "Алмаз" в Донецке и тренеры пришли в школу, где учился Володя, набирать ребят в секцию. Сын любит все новое, а о хоккее тогда ничего не знал, поэтому сразу возникло желание попробовать.

После первого занятия глаза загорелись и он сказал: "Хочу". У нас как родителей поначалу было двойственное чувство в отношении этого вопроса, но удивительно, что вскоре и мы перестроились. Порой было сложно все совмещать. Однажды у нас с Володей состоялся разговор, в котором я прямо сказал: "Если мне придется тебя заставлять, то мы закончим". Ни единого раза он не дал повода вспомнить эту фразу".

"С коммуникацией у него проблем никогда не было, - рассказывал Володин папа Андрей. - Становится своим в любом коллективе. Занятия на "Алмазе": ребята между собой дружили, а вот на льду у них была жесткая конкуренция. Если сыну приходилось пропускать тренировки из-за болезни, то потом на лед выходил непременно в последней пятерке, но каждый раз потихоньку своим трудом он пробивался все выше и выше.

С амплуа немного поэкспериментировали: сначала пробовали играть в нападении, потом перешли в защиту и тренер принял решение отставить за Володей позицию именно защитника. Наверное, сыграла свою роль надежность сына и понимание важности доверенной ему роли.

Был у команды когда-то особенный матч, - вспоминает папа юного хоккеиста. - Играли с "лидерцами". Такие спарринги проводились часто, но "алмазовцы" почти всегда уступали. А в день той игры у тренера команды соперников был день рождения и, можете себе представить, наши ребята выиграли! Сколько было радости, эмоции переполняли и глаза сияли от счастья!

С приходом войны в Донецк мы с семьей переехали в Кривой Рог. Однако потом поднялся вопрос о переезде в Бровары и возвращении в родную команду. Володя, конечно же, хотел вернуться в родной "Донбасс". Сложившиеся обстоятельства дали возможность пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи и понять, что на самом деле ценно.

В "Донбассе" всегда была высокая конкуренция и это хорошо, это мотивирует. Никогда Володе ничего не давалось просто – всего приходилось добиваться собственным усердием и трудом. Но самый главный его плюс – вера тренеру. Если в семье авторитет – это папа, то на льду – тренер, однозначно. Хоккеисту, кроме физической, важно обладать еще и моральной силой, игроку должна быть присуща жесткость, в какой-то мере. Тренер хорошо знает ребят и, ведя команду к победе, он помогает каждому из них становиться лучше. С тренерами в "Донбассе" нам повезло".

В сезоне-2015/16 Трошкин в составе "Донбасса 2004" завоевал трофеи международных турниров в Бобруйске и Раубичах, с солидным отрывом выиграл группу "Б" Открытого чемпионата Беларуси и стал победителем чемпионата Украины.

В сезоне-2016/17 Владимир вместе с "Донбассом 2004" принимал участие в двух первенствах: в чемпионате Украины и дебютировал в группе "А" Открытого чемпионата Белоруссии. Также донецкая команда приняла участие в элитном международном турнире ААА класса World Selects Invite. В национальном чемпионате дончане уверенно заняли первую строчку по итогам регулярного чемпионата, а первый сезон в сильнейшей группе Открытого чемпионата Белоруссии стал бронзовым.

В сезонах 2017-2019 годов Владимир защищал цвета столичных школ – "Киева" и "Сокола". В сезоне-2019/20 выступает в чемпионате Украины U-16 в составе "Белого Барса".

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравляет Владимира Трошкина с успешным выступлением на юношеских Олимпийских играх!

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