Видео дня: фаны "Днепр" придумали оригинальный перфоманс в УХЛ

В среду, 4 декабря, в Украинской хоккейной лиге-Пари-Матч состоится противостояние лидеров чемпионата "Кременчука" и "Днепра".

В минувшем сезоне в полуфинальной серии плей-офф впервые в истории розыгрыша чемпионата команды дошли до седьмого матча в серии, в котором и решилась судьба путевки в полуфинал соревнований.

Тот матч “щуки” выиграли со счетом 6:2 и в своем дебютном сезоне вырвали место в финале плей-офф. Радовались победе не только хоккеисты, но и, приехавшие поддержать в Кременчуг команду, болельщики “щук”. А один из них и вовсе “нырнул с головой” в победу любимого клуба.

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Этот жест является “фирменным” для фанатов херсонской команды – болельщики, как щуки, ныряют в воду. Вот только интерпретирует это движение каждый по-разному.

Напомним, что в прошлогоднем финале плей-офф УХЛ-Пари-Матч “Днепр” проиграл “Донбассу” со счетом в серии 1:4 и завоевал серебряные медали первенства.

На данный момент херсонцы с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице.

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