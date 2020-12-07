В украинском хоккее вспыхнул громкий скандал: клубы грозят остановкой чемпионата

На сегодняшний день в украинском хоккее сложилась беспрецедентная ситуация, когда Федерацией хоккея Украины (ФХУ) созданы условия, в которых основные субъекты хоккея – профессиональные хоккейные клубы и детско-юношеские спортивные школы не имеют какого-либо доступа к участию в деятельности федерации, и в которых нет места развитию хоккея в Украине в целом.

Подавляющее большинство национальных федераций, в том числе Украинская ассоциация футбола и Федерация баскетбола Украины, преобразовались из общественных организаций в общественные союзы, чтобы иметь в составе своих членов региональные федерации, профессиональные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы и другие юридические лица.

ФХУ такую реорганизацию не провела и осталась в формате общественной организации, членами которой являются исключительно физические лица, зачастую не имеющие никакого отношения к хоккею.

В отличие от УАФ и ФБУ в ФХУ, созданы обособленные подразделения в большинстве областей Украины, как часть структуры ФХУ, и руководители этих подразделений не избираются, а назначаются Советом федерации ФХУ по представлению Президента ФХУ. И эти же руководители (фактически назначенные Президентом) ведут учет членов ФХУ в своем регионе и в качестве делегатов представляют этих членов на конгрессе. При этом из 21 делегата от областей, 7 областей не имеют даже детско-юношеских хоккейных школ, принимающих участие во всеукраинских соревнованиях.

Учитывая это, клубы-участники чемпионата Украины по хоккею обратились к Министру молодёжи и спорта Украины Гутцайту В.М. с просьбой начать процессы реорганизации в украинском хоккее, а именно:

принять на Генеральном конгрессе ФХУ, который пройдет 18 декабря 2020 г., решение о реорганизации ФХУ из общественной организации в общественный союз, по примеру УАФ и ФБУ;

провести в областях конференции с участием профессиональных хоккейных клубов и других субъектов хоккея – юридических лиц, создать региональные ассоциации, которые на демократичной основе изберут своих руководителей;

принять региональные ассоциации в состав постоянных членов ФХУ- общественного союза;

назначить внеочередной конгресс с участием делегатов от вновь созданных региональных ассоциаций и провести выборы Президента обновленной ФХУ.

В случае игнорирования наших требований со стороны ФХУ, мы, нижеподписавшиеся, оставляем за собой право с 01 января 2021 года остановить проведение чемпионата Украины по хоккею с шайбой – чемпионата Украинской хоккейной лиги и аннулировать его результаты, потому что профессиональный хоккей не будет более сотрудничать с закрытой структурой, не способной обеспечить демократическую процедуру выборов и справедливое представительство основных субъектов хоккея Украины в конгрессе ФХУ.

Подписанты:

Варламов С.В. – генеральный директор Украинской хоккейной лиги

Ефименко К.А. – президент ХК "Белый Барс" (Белая Церковь)

Житник А.Н. – генеральный директор ХК "Сокол" (Киев), Олимпийский чемпион

Заргарян К.А. – генеральный директор ХК "Краматорск"

Колесников Б.В. – президент ХК "Донбасс" (Донецк)

Мазур С.В. – президент ХК "Кременчук" (Кременчуг)

Середенко В.В. – генеральный директор МХК "Динамо" (Харьков)

Рыбальченко Г.В. – генеральный директор ХК "Мариуполь"

Хапков А.В. – президент ХК "Ледяные Волки" (Киев)