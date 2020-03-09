В поединке Западной конференции Федеральной лиги проспектов США, который является одним из низших американских дивизионов, между "Каролиной" и "Коламбусом" случилась массовая драка.

В третьем периоде за 6:23 до окончания матча при счете 7:3 в пользу "Каролины" наставник "Коламбуса" начал что-то недовольно высказывать своему визави и звать его на разборки на льду. Он вышел из тренерской кабинки и снял пиджак, бросив вызов сопернику. Тренер "Каролины" его принял и готов был вступить в схватку с соперником, но тот драться передумал.

Драка в матче "Каролины" и "Коламбуса"

Не передумали только игроки "Коламбуса", один из которых налетел на наставника соперников и начал бить его у своей лавки запасных. Это и спровоцировало начало потасовки, участие в которой приняли игроки обеих команд. Увидев, как разгорелись эмоции, судьи покинули лед и позволили хоккеистам выпустить пар. Они вернулись уже с охраной арены и начали выписывать игрокам штрафы, общая сумма которых составила 306 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между голкиперами "Калгари" и "Эдмонтона" произошла крайне редкая драка..

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