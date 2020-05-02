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3 мая • обновлено в 22:58
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В семье Овечкина произошла смертельная трагедия из-за коронавируса

9.8т
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У российского хоккеиста Александра Овечкина умер дедушка супруги Анастасии Шубской.По её словам, пенсионер очень ждал ещё одного правнука.

"Сегодня, от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус. К сожалению, организм просто не справился", — написала Шубская у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 30 лет Овечкин женился на модели Анастасии, дочери актрисы Веры Глаголевой. Два года назад у них родился сын Сергей. В феврале 2020 года стало известно о второй беременности Анастасии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Овечкин
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