В России вспыхнул скандал с показом финала МЧМ по хоккею: спортивные итоги 6 января

В России возник грандиозный скандал с показом финала молодежного чемпионата мира по хоккею, а "Манчестер Сити" готовит трансфер еще одного украинца.

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