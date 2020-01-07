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7 января • обновлено в 09:15
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В России вспыхнул скандал с показом финала МЧМ по хоккею: спортивные итоги 6 января

1.1т
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В России возник грандиозный скандал с показом финала молодежного чемпионата мира по хоккею, а "Манчестер Сити" готовит трансфер еще одного украинца.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 6 января.

Кроме того, "Реал" столкнулся с проблемами из Андрея Лунина. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Лунин, Александр Чеканов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Персона
Тина Канделаки
Теги
Реал Мадрид ФК Манчестер Сити ФК Вильярреал
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