В России умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев. moscow-oblast.sm-news.ru

Легендарный игрок ЦСКА и олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев умер в возрасте 73 лет.

"В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный армейский защитник, олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира и Европы 1973 и 1974 годов, семикратный чемпион СССР, участник Суперсерии СССР – Канада 1972 года и участник Кубка Канады 1976 года Александр Владимирович Гусев. Он отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском", – написано на официальном сайте ХК ЦСКА.

Защитник провел 313 матчей в чемпионате СССР, забив 64 гола и неоднократно входил в список лучших игроков сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по хоккею и бывший игрок НХЛ Алексей Тезиков внезапно умер в 42 года.