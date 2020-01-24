В России тренер бил клюшкой по голове юных хоккеистов: в сеть слили скандальное видео

Тренер детской хоккейной команды "Авангард" из Балашихи может быть серьезно наказан за чрезмерно жесткие методы воспитания своих подопечных 2010 года рождения.

На Telegram-канале LifeShot появилась видеозапись, на которой видно, как наставник команды наказывает своих подопечных, нанося им удары клюшкой по голове. Руководство хоккейной академии начало изучение материалов в рамках проверки действий тренера. Он был временно отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств дела.

Тренер наказывает своего подопечного

Команда "Авангарда" 2010 года рождения занимает шестое место из восьми участников открытого первенства московской области, одержав 4 победы в 14 поединках.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в матче между детскими хоккейными командами "Морские Волки" (Одесса) и "Кривбасс" (Кривой Рог) случилась массовая драка, в которой принял участие тренер криворожан, начав бить соперников своих подопечных.

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