В России перспективный хоккеист умер нелепой смертью – СМИ

Максим Иншаков Хоккей 20:50, 2.09.2020 Обновлено: 20:54, 2.09.2020

16-летний российский хоккеист, имя которого не называется, умер в Москве, получив тяжелые травмы после тренировки у себя на даче в Твери, сообщает МК.

По информации источника издания, подросток скончался в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол.

В больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось. Игрок выступал в молодежном составе московского "Динамо" и считался перспективным.

Как сообщал OBOZREVATEL,один из самых титулованных борцов корэш последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России скончался на 43-м году жизни от коронавируса.

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