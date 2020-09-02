В России перспективный хоккеист умер нелепой смертью – СМИ

16-летний российский хоккеист, имя которого не называется, умер в Москве, получив тяжелые травмы после тренировки у себя на даче в Твери, сообщает МК.

По информации источника издания, подросток скончался в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол.

В больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось. Игрок выступал в молодежном составе московского "Динамо" и считался перспективным.

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