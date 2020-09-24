В России хоккеист с друзьями спровоцировал драку и умер от удара ногой в голову

Михаил Морозов Хоккей 17:52, 24.09.2020

В российском поселке Новоомский хоккеист любительской команды "Омск" Михаил Клементьев умер, получив удар ногой в голову.

Как сообщает Telegram-канал Mash, вместе с друзьями он отдыхал в местном кафе "Калинка". Они подвыпили и решили напасть на компанию молодых людей, когда вышли из заведения. Это увидел проходивший мимо работник сферы IT Артем Оргучинский и решил вступиться за подростков.

В ходе драки он получил удар от Клементьева и дал ему сдачи, после чего хоккеист умер на месте. Оргучинский признался в содеянном, но местные жители поселки решили его поддержать. Даже семья погибшего считает виновным не его, а одного из друзей Клементьева, который стал зачинщиком потасовки.

В России хоккеист с друзьями спровоцировал драку и умер от удара ногой в голову
Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в России перспективный хоккеист умер нелепой смертью.

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