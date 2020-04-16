Российский хоккеист Николай Старченко отказался соблюдать карантин, вызванный пандемией коронавируса, и обматерил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Как сообщает "Кузбасс сегодня", 25-летний Старченко вышел на улицу и начал заниматься спортом на площадке. В это время Кузнецов совершал обход города и сделал хоккеисту замечание. В ответ Старченко начал нецензурно выражаться.

"Не буду слушать ваши бредни. Пойду тренироваться в другое место или вернусь сюда через час. Фикция и клоунада!" — кричал он.

Старченко выступал в Молодежной хоккейной лиге за новосибирскую "Сибирь" и "Белых Медведей". В настоящее время он значится в составе мужской команды новокузнецкого СибГИУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова похвасталась, что не соблюдает и не будет соблюдать карантин из-за коронавируса.

Кроме того, знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмутился поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.