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16 апреля • обновлено в 20:18
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Российский хоккеист Николай Старченко обматерил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова - видео

1.4т
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Российский хоккеист Николай Старченко отказался соблюдать карантин, вызванный пандемией коронавируса, и обматерил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Как сообщает "Кузбасс сегодня", 25-летний Старченко вышел на улицу и начал заниматься спортом на площадке. В это время Кузнецов совершал обход города и сделал хоккеисту замечание. В ответ Старченко начал нецензурно выражаться.

"Не буду слушать ваши бредни. Пойду тренироваться в другое место или вернусь сюда через час. Фикция и клоунада!" — кричал он.

Старченко выступал в Молодежной хоккейной лиге за новосибирскую "Сибирь" и "Белых Медведей". В настоящее время он значится в составе мужской команды новокузнецкого СибГИУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова похвасталась, что не соблюдает и не будет соблюдать карантин из-за коронавируса.

Кроме того, знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмутился поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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