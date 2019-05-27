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В РФ после провала сборной на ЧМ-2019 раскрыли "гнилую систему" российского хоккея

2.1тЧитать материал на украинском

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею россиянка Екатерина Ананьина жестко высказалась из-за поражения национальной сборной от финнов в полуфинале первенства планеты-2019.

По словам спортсменки, в РФ выстроена "гнилая система", которая убивает хоккей в регионах.

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Я нашла причину поражения сборной России! Вернее аж целых 3 причины!🇷🇺 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР - потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу 2. КХЛ - потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные Клубы 3. СКА и ЦСКА - потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах А вы на Воробьева баллоны катите :) P.S. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием ко врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование, на предмет внутренних заболеваний организма, правда? :) И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку - Вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в Отечественном Хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетивших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, Финале сборным стран, у которых нет - ни такого количества звезд, ни такой Хоккейной Лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у Нас Хотите сильную сборную? Создайте сильную Лигу! Хотите сильную Лигу? Создайте Равные Условия! Хотите Равные Условия? Обратите внимание на Власть! Ведь это же Власть должна создавать Равные Условия в Стране - для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев? :) . . #женскаяхоккейнаялига #чемпионатмирапохоккею2019 #хоккей#кхл#лед#сборнаяроссиипохоккею #ледовая#шайба#екатеринбург #москва#питер#россия#сборная России

Публикация от Eкатерина Ананьина (@katerinka913)

"Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж 3 причины! 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА. Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу. 2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы. 3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах", – написала Екатерина на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России, составленная на 75% из игроков НХЛ, сумела завоевать лишь "бронзу" чемпионата мира-2019, с невероятным трудом обыграв в матче за третье место чехов.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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Boss Fima
Boss Fima
Не обращайте внимания! СвиноОбоз сам придумал фэйк и теперь раскручивает! Нет такого поста на странице Ананьиной!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Флаг ей в руки. Критиковать все умеют. Она занимается хоккеем? Вот пусть и думает, как разработать программу развития "самородков" на местах в регионах. Хотя, так возмущающая ее система действует абсолютно во всех странах мира. Все клубы виискивают таланты, и стремятся их перехватить, чтобы усилить свой клуб. Так что, это пусть и справедливые, но все равно слова. Можешь что-то сделать? Делай. Иначе, это просто болтология.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Ага. Получается что в США еще более гнилая система, они вылетели на стадии четвертьфинала. ОМГ, чем только люди думают.
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