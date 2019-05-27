В РФ после провала сборной на ЧМ-2019 раскрыли "гнилую систему" российского хоккея

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею россиянка Екатерина Ананьина жестко высказалась из-за поражения национальной сборной от финнов в полуфинале первенства планеты-2019.
По словам спортсменки, в РФ выстроена "гнилая система", которая убивает хоккей в регионах.
Я нашла причину поражения сборной России! Вернее аж целых 3 причины!🇷🇺 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР - потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу 2. КХЛ - потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные Клубы 3. СКА и ЦСКА - потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах А вы на Воробьева баллоны катите :) P.S. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием ко врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование, на предмет внутренних заболеваний организма, правда? :) И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку - Вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в Отечественном Хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетивших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, Финале сборным стран, у которых нет - ни такого количества звезд, ни такой Хоккейной Лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у Нас Хотите сильную сборную? Создайте сильную Лигу! Хотите сильную Лигу? Создайте Равные Условия! Хотите Равные Условия? Обратите внимание на Власть! Ведь это же Власть должна создавать Равные Условия в Стране - для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев? :) . . #женскаяхоккейнаялига #чемпионатмирапохоккею2019 #хоккей#кхл#лед#сборнаяроссиипохоккею #ледовая#шайба#екатеринбург #москва#питер#россия#сборная России
"Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж 3 причины! 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА. Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу. 2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы. 3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах", – написала Екатерина на своей странице в социальной сети Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России, составленная на 75% из игроков НХЛ, сумела завоевать лишь "бронзу" чемпионата мира-2019, с невероятным трудом обыграв в матче за третье место чехов.
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