В РФ после провала сборной на ЧМ-2019 раскрыли "гнилую систему" российского хоккея

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею россиянка Екатерина Ананьина жестко высказалась из-за поражения национальной сборной от финнов в полуфинале первенства планеты-2019.

По словам спортсменки, в РФ выстроена "гнилая система", которая убивает хоккей в регионах.

"Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж 3 причины! 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА. Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу. 2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы. 3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах", – написала Екатерина на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России, составленная на 75% из игроков НХЛ, сумела завоевать лишь "бронзу" чемпионата мира-2019, с невероятным трудом обыграв в матче за третье место чехов.

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