В НХЛ зафиксирован первый случай коронавируса

Хоккеист "Оттава Сенаторс", чье имя не называется, стал первым игроком НХЛ, у кого был выявлен коронавирус.
"Оттава Сенаторс" пытается связаться со всеми, кто мог вступать в близкий контакт со спортсменом, и тесно сотрудничает с докторами команды и работниками сферы здравоохранения. В результате выявления коронавируса у одного из наших игроков, мы просим всех членов "Оттавы" оставаться в изоляции и при малейших проблемах обращаться к нашему медицинскому штабу", – цитирует официальное заявление команды информагентство USA Today.
Матч "Оттавы" в НХЛ
Напомним, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) надеется возобновить сезон не позже 15 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы у нескольких баскетболистов НБА из "Бруклин Нетс". В числе заболевших оказался один из лучших игроков лиги.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.