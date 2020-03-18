В НХЛ зафиксирован первый случай коронавируса

Хоккеист "Оттава Сенаторс", чье имя не называется, стал первым игроком НХЛ, у кого был выявлен коронавирус.

"Оттава Сенаторс" пытается связаться со всеми, кто мог вступать в близкий контакт со спортсменом, и тесно сотрудничает с докторами команды и работниками сферы здравоохранения. В результате выявления коронавируса у одного из наших игроков, мы просим всех членов "Оттавы" оставаться в изоляции и при малейших проблемах обращаться к нашему медицинскому штабу", – цитирует официальное заявление команды информагентство USA Today.

Матч "Оттавы" в НХЛ

Напомним, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) надеется возобновить сезон не позже 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы у нескольких баскетболистов НБА из "Бруклин Нетс". В числе заболевших оказался один из лучших игроков лиги.

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