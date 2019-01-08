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В НХЛ забит самый необычный гол сезона

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Игрок "Сент-Лиус Блюз" Роберт Бортуццо отметился невероятным голом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Флориды (4:3), защитник, выбрасывая шайбу в зону соперника, попал у борта в судью. Шайба, отскочив от рефери, полетела в угол ворот. Вратарь "Флориды" не ожидал этого и не смог поймать снаряд.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что литовский голкипер болгарского футбольного клуба ЦСКА Витаутас Черниаускас отметился эпичнейшим автоголом в матче чемпионата страны.

Читайте все новости по теме "НХЛ" на OBOZREVATEL.

Тема
НХЛ
Место
США
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